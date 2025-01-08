Снежный покров в столичном регионе за сутки уменьшился на несколько сантиметров

В столичном регионе за прошедшие сутки снежный покров уменьшился на несколько сантиметров. Об этом в своих соцсетях рассказал известный метеоролог Евгений Тишковец.

По словам специалиста, на опорной метеостанции ВДНХ снежный покров уменьшился с двенадцати до девяти сантиметров, в Тушино — с двадцати до пятнадцати сантиметров.

В Московской области меньше всего снега сейчас в Серпухове и Кашире — там высота снежного покрова составляет всего один сантиметр.

Ожидается, что за выходные снег на юге столицы практически полностью растает.