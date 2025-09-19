«Снимала на телефон и отправляла мужу»: жительница села на Амуре месяц избивала детей

В селе Чигири Амурской области против 31-летней местной жительницы, которая на протяжении нескольких месяцев систематически избивала своих несовершеннолетних детей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

С января по апрель 2025 года женщина причиняла детям физические и психические страдания, нанося побои неоднократно в течение суток, включая ночное время.

Особую жестокость преступлению придает тот факт, что женщина записывала свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и отправляла видео мужу, который находился на заработках в Биробиджане. Мужчина, получив шокирующие кадры жестокого обращения с детьми, обратился в органы полиции с заявлением.

В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

