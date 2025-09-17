В Подмосковье агрессивные женщины напали на детей во дворе

В поселке Боброво Ленинского округа Московской области произошли два нападения на малолетних детей с разницей в несколько дней, которые привлекли внимание высшего руководства СК России. Об этом сообщает издание REGIONS.

Первый инцидент произошел с семилетним мальчиком: во время детского конфликта во дворе жилого дома мать второго ребенка вмешалась в ситуацию и применила физическое насилие. Уточнили, что горожанка пыталась душить малолетнего.

Второй эпизод произошел с трехлетним ребенком. Женщина вырвала из его рук игрушечную машинку так, что мальчик упал и ударился головой. По факту этого нападения СК Московской области возбудил уголовное дело, ход расследования которого взял на личный контроль Александр Бастрыкин.

Отмечается, что обе агрессорши — жительницы подмосковного округа.

