«Снова в Рождество». Легендарному особняку из фильма «Один дома» вернут облик 1990 года

Цель — воссоздать до мельчайших деталей тот самый вид, который покорил миллионы зрителей в культовой рождественской комедии 1990 года.

Нынешние владельцы, как сообщает ABC7 Eyewitness News, намерены превратить здание в живой памятник киноклассике. Это решение последовало после того, как дом, ранее подвергшийся перепланировке и продаже, вновь сменил хозяев. Теперь его экстерьер и ключевые элементы интерьера планируют вернуть к первоначальному кинематографическому образу: с узнаваемым фасадом, праздничными гирляндами и, возможно, даже знаменитой черной отмычкой над дверью.

Проект — это больше, чем просто ремонт. Это дань уважения фильму, который для многих стал неотъемлемой частью праздничной традиции, и попытка сохранить материальное воплощение киносказки, знакомой нескольким поколениям.

Ранее глава ФПБК Бородин потребовал вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика».