«Снова за старое». Дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной получило новый поворот

В Московский областной суд подана апелляционная жалоба на приговор, вынесенный по резонансному делу о мошенничестве с квартирой известной эстрадной певицы Ларисы Долиной. Данную информацию «Известиям» подтвердили в суде.

Напомним, что в ноябре прошлого года Балашихинский городской суд завершил рассмотрение этого уголовного дела. Суд признал виновными четырех фигурантов. Надежда Цырульникова, выполнявшая роль курьера и непосредственно получившая денежные средства у певицы, была приговорена к семи годам лишения свободы с назначением штрафа в размере 1 миллиона рублей. Ее соучастники — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — получили сроки от четырех до семи лет колонии, а также штрафы по 900 тысяч рублей каждый.

Особую огласку делу придало заявление пресс-бюро ФСИН России от 5 февраля. В ведомстве сообщили, что Дмитрий Леонтьев вступил в преступный сговор уже после освобождения из исправительного учреждения. По данным ФСИН, он подключился к организации аферы практически сразу после выхода из колонии в Республике Марий Эл, где отбывал наказание по другому приговору.

Ранее сообщалось о том, что Долина не может найти квартиру уровня Хамовников.