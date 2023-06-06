«Собачья терапия» помогает детям в Ивантеевке поднимать настроение

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» в Ивантеевке реализуется уникальный проект. Он помогает юным жителям справиться со своими проблемами разного рода. Дети из отделения реабилитации проводят встречи с настоящим доктором кинезитерапии — собакой по кличке Мишель.

Подобные встречи проходят на постоянной основе раз в месяц. Цель данного проекта — показать, что общение с братьями нашими меньшими имеет положительную динамику на здоровье человека. Был проведен настоящий эксперимент, которые доказал, что всего пятнадцать минут, проведенные общаясь с собакой, приводит в норму сердечную деятельность, а также помогают избежать спазмов в мышцах. А самое важное — у людей стремительно улучшается настроение.

Дети из отделения реабилитации несовершеннолетних были рады знакомству с Мишель. Каждый смог угостить лакомством верного доктора и погладить его. По отзывам ребят, они получили вагон положительных эмоций.

«Мы говорим большое спасибо кинологу-волонтеру Усовой Ольге Сергеевне за время, которое уделяет детям нашего центра», — выразили свою благодарность волонтерам работники Центра.

Благодаря реализации подобных проектов у детей не только улучшается здоровье, но и появляется отличное настроение, благодаря общению с пушистыми друзьями. Они доказывают, что забота о человеке может происходить в разных формах.