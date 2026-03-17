Собака набросилась на ребенка, хозяйка брызнула газом в лицо матери: дело дошло до СК

В Советском районе Новосибирска собака без намордника набросилась на женщину с ребенком во время прогулки. Как сообщается в соцсетях, хозяйка не смогла удержать питомца, а когда пострадавшая сделала замечание, распылила ей в лицо газ из баллончика. Женщина получила травму глаз и обратилась за медицинской помощью.