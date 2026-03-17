Собака набросилась на ребенка, хозяйка брызнула газом в лицо матери: дело дошло до СК
Бастрыкин поручил открыть дело после нападения собаки на ребенка в Новосибирске
В Советском районе Новосибирска собака без намордника набросилась на женщину с ребенком во время прогулки. Как сообщается в соцсетях, хозяйка не смогла удержать питомца, а когда пострадавшая сделала замечание, распылила ей в лицо газ из баллончика. Женщина получила травму глаз и обратилась за медицинской помощью.
Сейчас историей занялись следователи. Изначально по данному факту проводилась доследственная проверка, однако глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя регионального управления СК по Новосибирской области Сергею Артеменко возбудить уголовное дело.
Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.