Собака проглотила иголку или кость: кинолог назвал действия, которые убьют питомца быстрее самого предмета

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег владельцев собак от самостоятельного вызова рвоты или применения слабительных при проглатывании питомцем опасных предметов. В беседе с Агентством городских новостей « Москва » он подчеркнул, что такие действия способны серьезно навредить животному и привести к фатальным последствиям.

По словам Голубева, искусственная рвота создает риск повторного травмирования пищевода и гортани проглоченным объектом. Слабительные же ускоряют продвижение острых осколков по желудочно-кишечному тракту, что вызывает тяжелейшие повреждения слизистой. Иглы, стекло и трубчатые кости действуют как лезвия, травмируя стенки ЖКТ вплоть до разрывов или прободения. Подобное состояние требует немедленного сложного хирургического вмешательства.

Кинолог акцентировал внимание на профилактике и воспитании, особенно если собака не до конца усвоила команды «Фу» или «Нельзя». В качестве превентивных мер на улице он допустил использование мягкого намордника и регулярный обмен найденного предмета на лакомство. При этом любые формы самолечения при подозрении на отравление или проглатывании опасных объектов должны быть полностью исключены. Животное необходимо без промедления доставить в ветеринарный центр, оснащенный оборудованием для рентгенографии и хирургии.