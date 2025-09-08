Собака спасла семью от взрыва ценой собственного голоса

Преданная собака совершила подвиг, предотвратив взрыв, который мог унести жизни ее хозяев. Об этом сообщает газета New York Post .

В Перу собака по кличке Мачис стала настоящим героем, предотвратив взрыв во дворе дома своего хозяина, куда неизвестные бросили динамитную шашку. Пес, не раздумывая, схватил ее зубами.

Мачис начал жевать шашку, чтобы потушить. Из-за этого он получил повреждения голосовых связок и теперь не может лаять, как рассказал хозяин. Благодаря самоотверженному поступку собаки члены его семьи остались невредимы.

Сообщается, что подозреваемый в покушении уже задержан. По предварительной информации, при изготовлении взрывного устройства использовался динамит, который обычно применяется в противопехотных минах.

