Собчак на фоне слухов о беременности обнародовала снимок в купальнике

Как сообщает портал «Дни.ру» , Ксения Собчак, российская телеведущая и общественный деятель, вновь стала предметом обсуждения. В этот раз – из-за слухов, которые твердят, что звезда находится в положении. При этом она отказывается комментировать догадки и просит оставить ее в покое.

Недавно Ксения Собчак поделилась фотографиями из Италии, где она находится в отпуске вместе со своим сыном. На пляжных кадрах можно увидеть ведущую в купальнике. Возможно, она решилась на подобный шаг из-за слухов о своей беременности.

Стоит отметить, что психолог Вероника Степанова ранее выступила с критикой в адрес Собчак, утверждая, что у нее есть черты, за которые она не заслуживает уважения как публичная личность. При этом за работоспособность телеведущую точно можно похвалить.