Собянин подвел итоги благоустройства парка «Яуза» в Москве

Как пишет издание «Утро.ру» , ссылаясь на запись, опубликованную на официальном сайте мэра Москвы, благоустройство близится к своему завершению – девяносто процентов работ уже выполнены.

По словам мэра столицы, в парке удалось обустроить спортивные площадки и преобразить территорию у Ростокинского акведука. Также москвичи и гости города могут воспользоваться двумя открытыми смотровыми площадками в рамках экомаршрута для прогулок.

Рядом с 20-километровой зеленой зоной «Яузы» живут больше миллиона человек. Такую же протяженность составит длина велодорожек. Уже через несколько лет, по завершении всех работ, в парке появится возможность пробежать 42-километровый марафон.

Для маленьких здесь установили различные карусели, качели, а также канатную дорогу и многое другое. Взрослые же могут позаниматься на тренажерах, поиграть в баскетбол, волейбол и даже в теннис. Ну а собаководы – прогуляться с питомцами и подрессировать их на специальных площадках.