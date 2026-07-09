Осторожно, обман: главные признаки мошеннических вакансий

По словам эксперта, главные «красные флаги» — это любые требования заплатить за трудоустройство, доступ к вакансиям, обучение или оформление документов. Насторожить должны и обещания быстрого высокого заработка без опыта и квалификации. Чаще всего такие предложения связаны с мошенническими схемами.

Повышенный риск возникает, когда люди ищут работу через случайные объявления, мессенджеры, соцсети или переходят по ссылкам из непроверенных источников. На крупных специализированных сервисах опасность ниже: там вакансии проходят автоматическую и ручную модерацию.

Среди других тревожных сигналов — просьбы предоставить паспортные и банковские данные до подписания трудового договора, предложения получать зарплату через неизвестные сервисы, а также чрезмерно объемные тестовые задания: нередко их используют, чтобы бесплатно получить реальную работу.

Отдельно Чучалова выделила угрозу для ИТ‑специалистов: под видом тестового задания кандидатам могут предложить скачать или клонировать проект с вредоносным кодом — он способен украсть пароли и другие данные. Эксперт рекомендует не запускать код из непроверенных источников.