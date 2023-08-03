Собянин показал отреставрированные здания Денежного переулка

Как сообщает издание «Утро.ру» , Москва сейчас активно приводит в порядок уникальные исторические здания, которые служат памятниками архитектуры.

На своем официальном сайте мэр столицы Сергей Собянин опубликовал фотографии нескольких отреставрированных домов в Денежном переулке. Жители и гости города могут воочию понаблюдать, как изменяется и преображается Москва.

Известно, что еще с 2011 года в столице было отреставрировано не менее 2 тысяч зданий, представляющих историческую ценность. Так, например, дому, возведенному еще в 18 веке, также потребовалась помощь реставраторов. В нем из-за прохудившейся крыши плесень покрыла стены. Но сейчас здание восстановлено и в нем функционирует отделение Альфа-Банка.