Собянин поздравил с Днем Знаний больше миллиона учеников

Сергей Собянин, являясь мэром города, решил поздравить всех столичных учащихся с началом нового учебного года. В этот день Знаний, как стало известно, первый раз пошли в школу порядка 120 тыс. детей. Они же услышали свой первый звонок.

А если говорить обо всех школьниках – от мала до велика, то всего за парты сели больше 1 миллиона учеников. А это, на минуточку, абсолютный рекорд для города.

Так, в связи с 1 сентября, все московские школьники получили поздравление от градоначальника. Сергей Собянин пожелал радостных дней, новых открытий и знаний. А также то, чтоб рядом всегда были любящие родители и мудрые учителя.