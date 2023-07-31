Собянин пригласил взрослых москвичей в «Школу здоровья»

Как сообщает gazetametro.ru , этот проект предполагает проведение занятий в центрах Московского долголетия, где выступят специалисты из более чем 40 поликлиник столицы.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить жителям старшего возраста возможность пообщаться с врачами различных специальностей и приобрести знания о том, как заботиться о своем здоровье.

Занятия в Школе будут посвящены правильному питанию и профилактике различных заболеваний. Участниками проекта могут стать жители Москвы, достигшие возраста старше 55 лет. Данная инициатива направлена на то, чтобы помочь старшему поколению активно поддерживать свое физическое и психологическое здоровье.

Проект «Школа здоровья» предлагает участникам практические занятия, беседы с ведущими специалистами и возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Таким образом, удастся помочь многим людям взять ответственность за собственное здоровье в свои руки.