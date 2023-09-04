Собянин рассказал о научном потенциале Москвы, который задействовали для помощи ПВО
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Москва применила весь свой научно-технологический потенциал в помощь боевым расчетам ПВО, чтобы максимально обезопасить москвичей и гостей города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
В эфире телеканала «Россия 1» градоначальник проинформировал, что в минувшем августе порядка 1,5-2 тысячи человек в Москве ежедневно работали и продолжают сейчас работать на объектах ПВО.
«Все, что министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки… Весь научно-технологический потенциал Москвы тоже используется для того, чтобы помочь ПВО, министерству обороны, чтобы защитить Москву и москвичей», - заявил Собянин.
Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.