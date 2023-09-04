Собянин рассказал о научном потенциале Москвы, который задействовали для помощи ПВО

«Все, что министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки… Весь научно-технологический потенциал Москвы тоже используется для того, чтобы помочь ПВО, министерству обороны, чтобы защитить Москву и москвичей», - заявил Собянин.