Собянин рассказал о постройке технопарка «Руднево»

Как сообщает издание «Утро.ру» , мэр Москвы поделился информацией о масштабном строительстве на востоке столицы. Более 16 гектаров территории технопарка будут обустроены до конца текущего года.

Планируется создание объединенного производственного корпуса авиационной компании Иркут для производства компонентов лайнера МС-21. Также Руднево позволит людям найти качественные рабочие места неподалеку от своего дома. В настоящее время в индустриальном парке уже работает около 3 000 человек. В будущем их количество ожидается увеличить до 15-20 тысяч.

По словам градоначальника Сергея Собянина, нашлось множество желающих застроить территорию будущего технопарка обычным жильем. Но застройщикам никто не позволил этого сделать.