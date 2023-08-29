Собянин рассказал о продолжающемся ремонте Боткинской больницы

Как сообщает издание «Утро.ру» , корпус №20, в котором планируется размещение городского урологического центра, готов уже на 92%, со слов мэра Москвы. Некоторые здания нуждаются в проведении реставрационных работ.

Стало известно, что сейчас во всю продолжается капитальный ремонт Боткинской больницы. Так недавно был обновлен хирургический корпус №9. Сейчас же одновременно начались работы над двумя корпусами: №2 и №10.

Они являются объектами культурного наследия, а потому нуждаются не только в ремонте, но и реставрации. Об этом Сергей Собянин, являясь мэром столицы, рассказал на своей странице в социальных сетях.

Предварительно известно, что окончание капитального ремонта двух корпусов ожидается во второй половине следующего года.