Собянин сообщил о постройке еще одного пешеходного моста

Как передает издание «Утро.ру» , завершение строительства запланировано ближе к концу 2024-го, либо к началу 2025 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своих социальных сетях о том, что планируется возвести новый пешеходный мост, который призван связать «Музеон» и «Красный октябрь».

Также градоначальник подчеркнул, что данный проект можно назвать по-настоящему актуальным и своевременным. Просьба о строительстве моста была озвучена инвесторам уже некоторое время назад, но руки до реализации проекта долго не доходили. В конце концов, мэр города решил включить мост в городскую программу.

Этот наземный пешеходный мост станет еще одним объектом города, который сделает жизнь москвичей намного комфортнее.