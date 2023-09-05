Собянин сообщил о сбитом в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА

По словам московского мэра Сергея Собянина, киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву с воздуха при помощи ударного дрона.

Расчеты ПВО, ведущие ежеминутный контроль неба в московском регионе, сработали четко и слажено. Со слов собянина, украинский дрон был сбит в Истринском районе Московской области.

«Силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», - сообщил в соцсетях Собянин.

Разрушений на земле на месте падения обломков беспилотника, а также пострадавших, как уточнил столичный градоначальник, предварительно нет. На месте в настоящее время работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что под утро вторника, 5 сентября, над Калужской областью средствами ПВО был обнаружен и ликвидирован беспилотный летательный объект, летевший в сторону Москвы.