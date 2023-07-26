Собянин включил в программу реконструкции поликлиник еще 140 столичных медучреждений

Это важный шаг в сторону дальнейшего развития сферы здравоохранения в Москве.

Как сообщает сайт aif.ru, согласно объему выполненных работ, 100 поликлиник уже отремонтированы. Еще столько же планируется реконструировать в ближайшие два месяца, что свидетельствует о высоком темпе работы и серьезности подхода.

Важно отметить, что в ближайшие два года амбулаторный фонд столицы будет полностью обновлен и оснащен современным оборудованием. Это позволит создать условия для предоставления высококачественной и современной медицинской помощи жителям Москвы.

В ходе реконструкции также проводятся работы по смене инженерных коммуникаций, ремонту лифтов и систем вентиляции, а также отделке помещений. Данные меры способствуют созданию комфортной и безопасной среды как для медицинского персонала, так и для пациентов.

Кроме того, в текущем году планируется перевести пять стационаров Москвы на безбумажный режим работы.