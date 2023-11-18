Собянин заявил, что 48 станций московского метро признаны объектами культурного наследия

Об этом градоначальник рассказал на своей странице в социальных сетях. Там же Собянин выложил информативный ролик с обзором московского метро.

Согласно этому видео, столичный метрополитен «часто называют подземным музеем». Выходит, что специалисты не зря следят за состоянием станций и сохранением их исторического облика. А платформы и вестибюли являются настоящими произведениями искусства. К слову, 48 станций метро уже признали объектами культурного наследия.

Некоторым из них с течением времени требуется реставрация. И при восстановлении «утраченных деталей и элементов декора» специалисты обращаются к архивным чертежам и фотографиям. Все для того, чтобы архитектурные особенности той или иной станции были сохранены.

Также, по словам Собянина, такие работы, начиная с 2011 года, проводились на более чем 20 станциях из числа тех самых 48, признанных объектами культурного наследия.