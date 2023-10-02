Собянин заявил, что к концу 2023 завершатся работы по благоустройству 11 станций

В столице России усердно работают над расширением транспортно-дорожной сети. Открываются МЦД и новые станции метро. Внимание уделяется и пешеходам с пассажирами, как пишет издание «Утро.ру».

Это можно подтвердить тем, что на данный момент ведутся комплексные работы по благоустройству 11 станций МЦД. Там создается комфортная среда для маломобильных граждан. Однако, стоит отметить, что речь идет не только об инвалидах. Каждый человек периодами тоже бывает маломобильным. Например, когда путешественник едет с тяжелыми сумками, или же мама с детьми.

В основном, работа возле этих станций уже практически завершена. Из наименее важного осталось только подключить светофоры.