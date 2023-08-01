Собянин заявил, что завершились работы на трех новых станциях метро

Как сообщает издание «Утро.ру» , благодаря этому местные жители смогут воспользоваться менее длинными маршрутами, а также с удобством добираться до центра города.

Стало известно, что осенью 2023 года планируется запуск движения по строящемуся участку салатовой, Люблинско-Дмитровской, линии метро.

Стоит также отметить завершение отделки станции метро Лианозово. Это означает, что она находится на заключительной стадии строительства и вскоре будет доступна для пользования. Кроме этого, в Лианозово начнет осуществляться пересадка на МЦД-1 и наземный городской транспорт, что повлияет в лучшую сторону на транспортную доступность этого района.

Ранее Сергей Собянин, являясь мэром Москвы, рассказывал о развитии в столице наземного общественного транспорта.