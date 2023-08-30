Собянин заявил о начале второго этапа обновления поликлиник

Напомним, что сейчас в Москве реализуют масштабную программу обновления медучреждений, а точнее – поликлиник. Так, благодаря первому этапу, удалось привести к новому стандарту 127 зданий. Другие 70 почти готовы, и большая часть из них может принять пациентов уже совсем скоро.

По словам мэра Москвы, Сергея Собянина, опубликованным в его блоге, все поликлиники города, благодаря проделанным и предстоящим работам, будут соответствовать Новому московскому стандарту.

Ожидается, что к концу 2025 года подойдет к своему завершению процесс обновления амбулаторного звена. Конечно, можно было бы сделать все не за один присест. Но, поскольку запустить работы сложнее, чем их приостановить, было решено перейти ко второму этапу, не дожидаясь окончания первого.