Собянин заявил о популярности отдыха у Москвы-реки

Как сообщает gazetametro.ru , стало известно, что ранее не облагороженное нижнее течение главной реки столицы было включено в программу по обновлению территорий.

Согласно аналитике, которую мэр Москвы опубликовал на своем официальном сайте, зоны в Зябликово, Капотне, Братеево, Марьино, а также Орехово-Борисово, граничащие с Москвой-рекой, считаются наиболее привлекательными для отдыха у местных жителей.

Важно отметить, что перед обновлением было необходимо провести реконструкцию очистных сооружений в Курьяново, модернизацию нефтеперерабатывающего завода и ликвидацию неофициальных мусорных свалок. Это свидетельствует о том, что в рамках развития и обновления зон отдыха власти также уделяют внимание улучшению экологической обстановки и инфраструктуры.