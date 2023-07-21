Собянин заявил о постройке нового корпуса одной из ведущих клиник России

Как сообщает издание «Утро.ру» , он будет являться частью развивающегося медицинского города. Важно отметить, что в текущем году научно-исследовательский институт скорой помощи отмечает столетний юбилей с момента начала своего существования.

Сергей Собянин, являясь мэром Москвы, объявил о том, что планируется строительство еще одного корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Он считается одним из ведущих медицинских учреждений в России. Тут проводятся уникальные операции, включая сложные и высокотехнологичные процедуры. Этот мединститут известен своим высоким уровнем профессионализма и инновационными подходами к лечению.

В 2023 году уже был запущен флагманский центр НИИ, который являлся первым этапом обновления. В дальнейшей перспективе предусмотрено строительство современного медицинского комплекса, который займет площадь в 120 тысяч квадратных метров. Фактически институт расширят в полтора раза.