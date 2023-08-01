Собянин заявил о повреждениях фасада в башне Сити из-за атаки беспилотника

Как сообщает издание «Утро.ру» , поступила информация о последствиях атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на деловой центр Москва-Сити.

Согласно данным, которыми поделился мэр столицы Сергей Собянин, в результате нее повредились облицовка фасада офисного здания на уровне двадцать первого этажа. Около 150 кв. метров остекления подверглись нарушениям. Важно отметить, что пока никто из людей не пострадал, если верить предварительной информации.

Специалисты в настоящее время оценивают повреждения, а также занимаются изучением обломков беспилотника.

Министерство обороны Российской Федерации указало, что это была попытка террористической атаки с использованием БПЛА. К счастью, она успешно пресечена.