Собянин заявил о расширении поддержки социального предпринимательства

В Москве планируется расширение финансовой поддержки социального предпринимательства. Оно имеет перед собой цель стимулирования развития подобного бизнеса в городе.

Информацией об этом поделился Сергей Собянин. Соответствующие данные он опубликовал на собственном портале. По словам главы города, Москве интересна идея развития социального бизнеса с «человеческим лицом». Именно поэтому потребовалось принятие решения о расширении финансовой поддержки.

Таким образом, предприниматели, прошедшие обучение по акселерационным или же городским образовательным программам, начнут получать гранты, размер которых может достигать 3 млн рублей. Благодаря этим деньгам удастся компенсировать больше половины стоимости всех затрат, направленных на создание проекта.

С этой и другими мерами поддержки можно подробно ознакомиться, перейдя на сайт aif.ru. Сергей Собянин также подчеркнул их полезность, пригласив социальных предпринимателей ими воспользоваться, чтобы реализовать свою успешную историю в полезных и добрых делах.