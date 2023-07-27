Собянин заявил о редких животных, обитающих на особо охраняемых территориях Москвы

Как сообщает издание «Утро.ру» , столица активно разрабатывает проект по реабилитации национального парка Лосиный остров с целью улучшения его состояния и создания благоприятной среды для флоры и фауны, а также посетителей парка.

Одной из первостепенных задач проекта является очистка территории парка от мусора и создание заповедных участков, где природные процессы будут происходить естественным образом, без вредного человеческого влияния. Это позволит сохранить биоразнообразие и природные экосистемы.

Успешность проекта уже начинает проявляться. В 2023 году в Москве были замечены такие редкие птицы, как черный коршун, зеленый дятел и клинтух, которые давно не наблюдались в городе. Это свидетельствует об оздоровлении природной среды и создании более благоприятных условий для обитания разнообразных видов животных.

Помимо вышеупомянутых видов, в городе можно увидеть таких обитателей, как чибис, вальдшнеп, полевой жаворонок и другие.