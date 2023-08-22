Собянин заявил о соответствии столичных клиник лучшим мировым стандартам

Как сообщает сайт aif.ru , московская поликлиническая сеть будет модернизирована для соответствия высоким стандартам.

Москва занимает достойное место в России и мире по показателям медицины и здравоохранения, и эта модернизация будет способствовать улучшению качества и доступности здравоохранения в столице.

В последние годы уровень высокотехнологичной медпомощи в Москве значительно вырос, увеличившись почти в шесть раз. Большая часть роддомов была реконструирована или построена заново, что привело к снижению младенческой смертности почти в 2,5 раза.

Продолжается модернизация стационаров Москвы, которые также будут соответствовать самым высоким стандартам. Особое внимание будет уделено поликлинической сети города.