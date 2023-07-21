Собянин заявил об эффективности использования технологий информационного моделирования в строительстве

Как сообщает издание «Утро.ру» , ТИМ позволяют выявить наиболее подходящее решение, беря во внимание такие факторы, как сроки и стоимость.

В Москве на сегодняшний день осуществляется постройка 7-ми домов в рамках программы реновации. Известно, что в ходе нее активно применяются технологии информационного моделирования (так называемые ТИМ).

Они включает в себя создание цифрового макета будущего объекта со всеми важными сведениями. Это позволяет обладать четким представлением о проектировании, строительстве и его использовании.

Первый дом, который ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации, примет своих жителей уже в настоящем году. Более 2000 человек получат квартиры в данном доме. Сейчас в столице активно проектируют и строят порядка 200 объектов по этой программе.