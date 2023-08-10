Собянин заявил об установке 250 зарядных станций для электрокаров

Как сообщает издание «Утро.ру» , по мере развития электрического транспорта, улучшения наблюдаются и в экологической ситуации, складывающейся в столице России.

Стало известно, что электромобили в Москве обретают все большую популярность среди местных жителей. Так, за последние восемь лет выросло примерно в 20 раз количество регистраций электрокаров в городе.

Это положительно сказывается на экологии. Именно поэтому московские власти решили активно поддерживать граждан, пользующихся электромобилями. Владельцам подобного транспорта предоставляются несколько преимуществ, куда входит освобождение от уплаты транспортного налога, а также право бесплатной парковки.

Для удобства владельцев электромобилей в Москве было установлено около 3,2 тыс. зарядных станций в разных частях города.