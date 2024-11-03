Собор ПЦУ в Луцке расписали лицами известных украинских бизнесменов

Кафедральный собор Троицы в украинском Луцке расписали фресками в виде лиц местных бизнесменов. Об этом сообщило издание Misto.media.

Журналисты сообщили, что появляться такие рисунки начали еще полгода назад. Команду об их нанесении на стены церкви дал митрополит Михаил, глава Волынской епархии раскольнической Православной церкви Украины.

«В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке создали изображения волынских бизнесменов. В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других», — указано в статье.

По плану создателей, таких фресок в храме будет 12, по числу апостолов. Часть их уже полностью готова, другие еще только предстоит создать. Некоторые из них подверглись критике, и поэтому их пришлось переделать.В данный момент эти работы не ведутся из-за большого общественного резонанса.

Ранее президент Украины Зеленский потребовал от Вселенского патриархата поднять статус недавно созданной ПЦУ. Он считает, что украинская церковь также достойна стать патриархатом.