«Страна.ua»: Зеленский потребовал от Константинополя поднять статус ПЦУ до патриархата
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский в минувшем августе обратился к приезжавшим на Украину послам Вселенского патриархата, предложив Константинополю поднять статус раскольнической секты ПЦУ (Православной церкви Украины) до патриархата, сообщает украинское новостное издание «Страна.ua».
Отмечается, что этот призыв Зеленский сделал конкретно к главе Вселенского патриархата Варфоломею. Как позже уточнил сам лидер страны, экзархи приняли к счедению переданную им информацию и заверили его, что донесут просьбу Киева до патриарха с дальнейшим его обсуждением.
«Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата», — пишет издание в Telegram-канале.
На Украине с 2022 года начались гонения на священнослужителей УПЦ. В разных городах страны предпринимались попытки выгнать работников и священников церквей. Украинские националисты устраивали различные провокации. Власти Украины связывали УПЦ с РПЦ, несмотря на то, что украинская церковь стала независимой. На данный момент храмы и церкви находятся под контролем Православной церкви Украины (ПЦУ), которая пришла на замену УПЦ.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал запрет Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.