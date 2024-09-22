«Страна.ua»: Зеленский потребовал от Константинополя поднять статус ПЦУ до патриархата

Отмечается, что этот призыв Зеленский сделал конкретно к главе Вселенского патриархата Варфоломею. Как позже уточнил сам лидер страны, экзархи приняли к счедению переданную им информацию и заверили его, что донесут просьбу Киева до патриарха с дальнейшим его обсуждением.

«Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата», — пишет издание в Telegram-канале.

На Украине с 2022 года начались гонения на священнослужителей УПЦ. В разных городах страны предпринимались попытки выгнать работников и священников церквей. Украинские националисты устраивали различные провокации. Власти Украины связывали УПЦ с РПЦ, несмотря на то, что украинская церковь стала независимой. На данный момент храмы и церкви находятся под контролем Православной церкви Украины (ПЦУ), которая пришла на замену УПЦ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал запрет Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.