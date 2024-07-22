Содействие Владимира Головнева помогло бизнесмену добиться перерасчета за водоснабжение

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин помогли бизнесмену из Химок добиться перерасчета многомиллионной претензии за водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конце 2018 года компания приобрела в собственность производственное здание, не переоформив договорные отношения на водоснабжение и водоотведение с ОАО «Химкинский водоканал». При проведении осмотра внутренних коммуникаций сотрудниками водоканала было установлено самовольное пользование системами водоснабжения и составлен акт, который послужил основанием для направления претензии обществу о бездоговорном потреблении на сумму более 51 миллиона рублей.

Подчеркнем, что предприятие попыталось урегулировать спор в досудебном порядке, но ресурсоснабжающая организация подала заявление в арбитражный суд, который принял решение об удовлетворении требований истца в полном объеме, не дав оценку доводам общества.

После обращения предпринимателя к бизнес-омбудсмену и прокурору Московской области, Химкинская городская прокуратура направила материалы по жалобе организации в адрес следственного отдела во городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на действия должностных лиц ОАО «Химкинский водоканал».

В рамках следственных мероприятий был повторно произведен осмотр внутренних сетей водоснабжения и водоотведения в здании, в результате которого установлено, что диаметр сетей водоснабжения составляет 25 мм. Данный установленный факт послужил обращению обществом в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд согласился с доводами предпринимателя и установил сумму задолженности организации перед водоканалом в размере немногим более 3 миллионов рублей.