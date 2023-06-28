Сохранение экологии и осознанное потребление в ЖК «Город «В лесу»

Компания «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) специализируется на комплексных проектах освоения территорий, которые направлены на развитие городской среды и улучшение качества всех сфер жизни. Один из проектов девелопера – ЖК «Город «В лесу» – закрывает все актуальные запросы на жилье, включая сохранение экологии и осознанное потребление.

Жилой комплекс расположен в 10 минутах от метро «Пятницкое шоссе».Здесь вся инфраструктура находится в шаговой доступности, а это значит, что до магазина и школы можно дойти пешком или доехать на велосипеде. Машина может понадобиться только для дальних поездок. Все дворы ЖК закрыты, и выход из дома не будет сопровождаться выхлопными газами соседской машины. Для автомобилей в каждом корпусе предусмотрен свой собственный паркинг. Более того, жилье будет сдано с предчистовой отделкой, поэтому про «грязные» ремонтные работы и горы строительного мусора можно забыть.

Коммерческая инфраструктура в жилом комплексе развивается по осознанному принципу. Девелопер разработал собственный проект «Пространство-360», который активно применяется в жилом комплексе. Концепция подразумевает процесс отбора и размещения арендаторов для их максимальной синергии. В итоге жители получают широкий спектр товаров и услуг в шаговой доступности, а для бизнеса нивелируется конкуренция. То есть рядом всегда будет отличный выбор инфраструктуры – разнообразные кафе, магазины и салоны красоты, вместо феномена трех аптек в одном доме, который так часто встречается в новых кварталах. Важно, что бизнес здесь могут организовать и сами жители, а это значит, что предпринимательство развивается осознанно, со знанием специфики места.

Девелопер уделяет особое внимание экологии: собственный лесопарк здесь простирается на площади 7 га. Многие квартиры имеют вид на живописный лес. Во время благоустройства лесной зоны были обследованы корневые системы деревьев, чтобы тропинки не мешали сформированной экосистеме. Также был сохранён древний дуб, который стал достопримечательностью местности. Ежегодно в лесу проходит традиционный субботник. Парк не только сохраняется, но и приумножается – в прошлом году здесь было высажено более 200 саженцев. Всего здесь насчитывается около 11 тыс. кв. метров насаждений.

Для того чтобы жители ЖК «Город «В лесу» смогли в полной мере насладиться всеми благами зелёной зоны в пешей доступности от дома, парк был оснащен экологичными тропинками, беговыми дорожками, зонами отдыха и вечерним освещением. Протяженность аллей составляет 14 км. Более того, было уделено внимание и животным: для птиц развешены скворечники, а для животных – кормушки. Местные жители и сами активно участвуют в жизни придомового леса – приходят на субботники и развешивают собственные кормушки.

К домашним животным в ЖК «Город «В лесу» тоже сформировано особое отношение. Есть кафе, которые приглашают посетителей вместе со своими питомцами, а в парке создана специальная зона для выгула и дрессировки собак.