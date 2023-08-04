Союзмолоко заявил, что некоторые покупатели положительно оценивают уменьшение объема упаковки

Как сообщает RT , такой подход способствует сокращению объемов продовольственных отходов, поскольку люди приобретают лишь те объемы, которые им действительно необходимы.

Когда производитель сталкивается с необходимостью увеличить цены на свою продукцию, он часто выбирает альтернативу – сокращение объема упаковки, сохраняя ценовую политику.

Такой подход может быть психологически комфортным для многих покупателей, поскольку они продолжают думать, что продукт остается доступным и соответствует их стандартным ожиданиям.

Ранее сообщалось, что Госдума может принять законопроект, согласно которому торговые сети и магазины в России будут обязаны указывать цену за единицу товара – один литр или кг, что поможет покупателям сравнивать стоимость и принимать осознанные решения при покупке.