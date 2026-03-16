Соль под давлением: механик назвал главную ошибку водителей зимой

Специалист по ремонту автомобилей Михаил Лазарев предостерег водителей от распространенных заблуждений, связанных с уходом за машиной в зимний период. В беседе с Pravda.Ru инженер подробно разобрал типичные ситуации, приводящие к порче лакокрасочного покрытия.

По словам эксперта, многие автомобилисты ошибочно считают зимнюю мойку рутинной процедурой, не учитывая особенности низких температур. Особую опасность представляет попытка быстро смыть соляной налет на мойке самообслуживания. Резкий контраст температур между ледяным кузовом и водой наносит удар по покрытию. Химические составы за короткое время не успевают растворить грязь, в результате частицы реагентов под давлением втираются в краску, оставляя микроцарапины.

Лазарев акцентировал внимание на необходимости дать автомобилю остыть перед началом процедуры. Поливка прогретого двигателя и кузова ледяной водой создает критическую нагрузку на защитный слой, провоцируя образование трещин. Также механик призвал проявлять осторожность с аппаратами высокого давления: слишком мощная струя, поданная вплотную к поверхности, способна буквально срезать верхний слой краски.

Опасности подстерегают автовладельцев и после завершения мойки. Влага, скапливающаяся в петлях дверях, замках, порогах и колесных арках, с наступлением ночи замерзает, запуская необратимые процессы коррозии. Эксперт подчеркнул, что стремление сэкономить время и пренебрежение базовыми правилами зимнего ухода в конечном счете оборачиваются дорогостоящим ремонтом кузова.