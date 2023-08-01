Солист «Иванушек» рассказал о своих отношениях с наследниками

Как сообщает издание «Утро.ру» , Кирилл Андреев, которому уже 52 года, еще несколько лет назад стал дедом.

По его словам, внучке Аннелии, что родилась в июне 2021, уже пошел третий год. Как отмечает Андреев, девочка очень похожа на своего отца, единственного сына музыканта. Ему очень нравится осознавать, что он стал дедушкой.

Сына Андреев назвал своим же именем – Кириллом. Он появился на свет 27 октября 2000 года. Юноша занимался боксом, сейчас учится на юриста после службы армии, а музыкой заниматься никогда не планировал. Причем, артистов в семье и без того предостаточно.

Стоит напомнить, что в 2000 году Андреев поженился с Лолитой Аликуловой. Она – инструктор по аэробике. Со своей избранницей музыкант встретился 31 декабря 1998 года.