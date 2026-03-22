Солнечный апокалипсис беспрецедентное солнечное безумие началось в марте 2026

Первые весенние дни 2026 года задают высокую планку по части погоды. Специалисты Гидрометцентра предполагают, что текущий март может войти в историю как самый богатый на солнце, пишет ТАСС.

Ведущий сотрудник ведомства Марина Макарова в беседе с журналистами пояснила, что всему виной устойчивый антициклон. Именно благодаря ему ясная погода держится практически ежедневно. Синоптик напомнила, что стандартная норма продолжительности солнечного сияния для этого периода составляет 128 часов. Данные для анализа специалисты собирают каждый день, и нынешние показатели дают основания для оптимистичного прогноза относительно установления нового рекорда.

Тем временем коллега Макаровой, синоптик Александр Колесов, поделился прогнозом на предстоящие выходные для Северной столицы. По его словам, Санкт-Петербург продолжит радовать гостей и жителей теплой и солнечной погодой, что создает отличные условия для прогулок.