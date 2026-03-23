Солнце, сказочные герои и зеленый мир: в парке Мытищ организовали экопраздник

В Парке Мира в Мытищах прошел Экодень — интерактивная программа, объединившая творчество, заботу об окружающей среде и семейный досуг. Организатором выступила Общественная палата Московской области, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.

Для юных гостей и их родителей провели акцию «Рисуем зеленый мир и экологию», в рамках которой все желающие смогли проявить свои художественные способности. Помимо этого, участники мероприятия своими руками создавали экологичные кормушки для птиц, а также могли встретиться со знакомыми сказочными персонажами, что добавило программе особую атмосферу.

Организаторы отметили, что мероприятие прошло в ясную солнечную погоду, которая стала приятным дополнением к насыщенной интерактивной программе. Гости парка получили возможность не только интересно провести время, но и узнать больше о способах бережного отношения к природе. Жителей и гостей Мытищ пригласили следить за афишами предстоящих событий, чтобы в следующий раз также прийти на праздник всей семьей.