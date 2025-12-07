Солнце спутало карты: неожиданная вспышка грозит миру сильнейшей магнитной бурей

В ночь на воскресенье на Солнце произошла мощная вспышка. По данным астрофизиков, ее источником стала группа солнечных пятен, расположенная в центральной части диска светила, пишет REGIONS

Классификация вспышки соответствует уровню М8.1, что указывает на ее значительную силу. Так как событие произошло в геоэффективной области, выброс корональной массы направлен в сторону Земли.

По прогнозам ученых, прибытие потока солнечной плазмы в окрестности нашей планеты может вызвать геомагнитные возмущения. Ожидается, что основное воздействие на магнитосферу может быть зарегистрировано в течение ближайших двух-трех суток.

Точная сила ожидаемой магнитной бури будет уточнена по мере поступления данных с космических аппаратов, мониторящих солнечную активность.

