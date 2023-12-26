Сомнолог Кудинов объяснил методы наладить режим сна после Нового года

Новый год наступит уже через несколько дней, после чего наступят восьмидневные «каникулы» — период, когда большинство отложат привычные походы на работу с их ранними пробуждениями. Из-за этого вхождение в рабочий режим 9 января становится нелегким. Сомнолог Павел Кудинов пояснил, как сделать данный переход к нормальному ритму жизни наименее болезненным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, следует во время каникул просыпаться в привычное время, максимум на пару часов позже обычного рабочего дня.

Специалист пояснил, что начинать восстанавливать привычный режим дня следует за три-четыре дня до окончания выходных.