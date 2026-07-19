Дорожные службы Свердловской области открыли движение на ранее затопленном участке региональной трассы. Для автомобилистов организован поочередный проезд по одной полосе. Об этом сообщили Госавтоинспекции Свердловской области

Открытие участка и текущий режим проезда

На 76-м километре автодороги регионального значения «Серов — Североуральск — Ивдель» полностью восстановлено автомобильное сообщение. Официальное заявление об этом распространила пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что проезд по данной территории теперь доступен для абсолютно всех категорий транспортных средств. В целях обеспечения безопасности на поврежденном отрезке пути специалисты организовали реверсивную схему движения, задействовав одну полосу.

Причины ограничений и рекомендации для водителей

Напомним, что ранее проезд на данном километре был временно заблокирован из-за сильного подтопления проезжей части, причем возможности объехать этот сектор по другим дорогам у водителей не было. Представители дорожных ведомств оперативно смонтировали на подъездах временные указатели, информационные щиты и знаки. В связи с изменением схемы движения сотрудники ведомства обратились к автомобилистам с призывом соблюдать максимальную бдительность и заблаговременно рассчитывать время в пути.