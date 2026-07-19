Международные стандарты возраста

В российском обществе и властных структурах регулярно звучат инициативы, направленные на увеличение установленного возраста молодого поколения, верхний порог которого в стране сейчас официально ограничен 35 годами. Вместе с тем, согласно действующим нормативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), период молодости завершается значительно позже. Об этом в беседе с журналистами сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, сославшаяся на официальные международные данные.

Градации жизненных периодов

Член-корреспондент Российской академии наук детально разъяснила структуру возрастной классификации, принятую на международном уровне. В соответствии с этими правилами, молодыми считаются люди в возрастном диапазоне от 18 до 44 лет включительно. Следующий этап жизни человека, классифицируемый как средний возраст, берет свое начало ровно в 45 лет и продолжается вплоть до достижения 59 лет. Таким образом, на отметке в 45 лет официально фиксируется переход в новую возрастную категорию.