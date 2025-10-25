В Австралии сорока напала на велосипедистку, что чуть не привело к трагедии. По данным Daily Star, Марсела Монтальва ехала на велосипеде, когда птица неожиданно атаковала её.

Женщина, испугавшись, упала и ударилась лицом о бетонный пол. В результате этого падения она получила многочисленные травмы, включая перелом скуловой кости и подъязычной кости в области шеи.

Жительница Чили, потеряв сознание, очнулась уже в стенах медицинского учреждения. Врачи отметили ее счастливую судьбу — она осталась в живых. На данный момент женщина испытывает трудности с речью и питанием, и ей предстоит сложная хирургическая процедура.

«Врачи сказали, что мне повезло остаться в живых. Сейчас мне срочно требуется реконструктивная операция на лице, поскольку я с трудом могу есть и нормально говорить», – рассказала пострадавшая.

Чилийская женщина организовала сбор средств для лечения. Удалось собрать около 12 тысяч австралийских долларов, что эквивалентно примерно 630 тысячам рублей. Операция запланирована на этой неделе.