SOS из Таиланда: пенсионерка из Балашихи угасает в зарубежной тюрьме — родные до сих пор не найдены

В Балашихе волонтеры пытаются найти родственников 67-летней Ирины Кокоревой из микрорайона Купавна, которая отбывает срок за бродяжничество в тюрьме в Таиланде. Как пишет REGIONS , информация о ее ситуации стала известна благодаря ее сокамернице, недавно освободившейся и вернувшейся в Санкт-Петербург. По ее словам, здоровье пенсионерки в условиях заключения серьезно пошатнулось, а ее история полна противоречий.

Женщина сообщает смутные детали: некий безымянный опекун купил ей билет в чужую страну, но точный адрес ее проживания в России она вспомнить не может. Возраст и состояние здоровья делают ее пребывание в тюрьме особенно рискованным. Волонтеры надеются, что найденные родные смогут привлечь дополнительное внимание к делу и активизировать помощь.

Как пояснила юрист Гульназ Измайлова, российское консульство, скорее всего, уже в курсе инцидента. В его обязанности входит учет граждан, помощь в поиске адвоката и переводчика, а также содействие в возможной передаче для отбывания наказания на родину. Консульские работники также информируют родственников, организуют встречи и передают корреспонденцию. Однако важно понимать, что дипломаты не могут отменить приговор суда другой страны или добиться досрочного освобождения — их задача обеспечить соблюдение законных прав и процедур.

Стоит отметить, что ситуация с «бродяжничеством» в Таиланде сложнее, чем кажется на первый взгляд. Прямой статьи «тюрьма за отсутствие дома» для туристов в уголовном кодексе нет, но есть несколько юридических ловушек, в которые часто попадают иностранцы в подобном положении. В Таиланде официально запрещено попрошайничество. Если пенсионерка просила деньги, еду или просто сидела с протянутой рукой, ее могли задержать. Могли задержать за неадекватное поведение, а также нарушение визового режима. Возможно, что ситуация с пенсионеркой из Балашихи — это набор факторов, однако точные подробности и причины, вероятно, установят позже.

