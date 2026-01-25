Счет шел на минуты: в Дагестане прохожие героически спасли мать и ребенка из тонущей машины

Спасательная операция женщины и ребенка, больше похожая на сцену из фильма, развернулась в центре Махачкалы. Как пишет LIFE.RU , неравнодушие прохожих помогло сохранить две жизни.

Очевидцы происшествия, проявив хладнокровие и смекалку, спасли женщину и маленького ребенка из автомобиля Volkswagen Polo, который упал в канал имени Октябрьской революции. Женщина и ребенок вылезли через окно и были подхвачены мужчинами, которые буквально ловили мать и ребенка на проходящей через канал трубе. На опубликованных кадрах было видно, как быстро машина «уплывает» и уходит под воду.

На кадрах, мгновенно разошедшихся по соцсетям, видно, как один из мужчин, принимая ребенка, сам едва не потерял равновесие, но его удержала крыша машины и товарищи.

В такой критической ситуации неравнодушие сыграло решающую роль: благодаря слаженным действиям нескольких мужчин попавшие в беду люди были подняты на берег живыми и невредимыми.

Инцидент уже вызвал широкий общественный резонанс, а также стал напоминанием о базовых правилах безопасности. В подобной экстремальной ситуации, оказавшись в тонущем автомобиле, по возможности важно сразу отстегнуть ремни, открыть окна для выравнивания давления и покинуть салон до того, как машина полностью уйдет под воду.

