Соседи сдадут моментально: новое наказание придумали для любителей огородов во дворах

Россиянам, решившим разбить огород на придомовой территории без разрешения соседей, грозит штраф не менее 5 тысяч рублей. Об этом предупредил Георгий Пачулия, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), пишет ТАСС.

Юрист пояснил, что земля под многоквартирным домом находится в долевой собственности всех владельцев квартир. Если жилец использует этот участок под грядки без решения общего собрания, его действия расценят как нарушение прав остальных собственников. В таком случае наступает административная или гражданско-правовая ответственность. Сумма штрафа рассчитывается как 1–1,5% от кадастровой стоимости надела, но нижняя планка взыскания установлена на уровне 5 тысяч рублей.

Чтобы избежать наказания, необходимо провести собрание жильцов и заручиться их поддержкой. Решение об организации огорода принимается большинством голосов. В документе требуется четко прописать границы участка под посадки, правила пользования и порядок ухода за территорией. Способ голосования зависит от устава товарищества собственников жилья либо, при его отсутствии, регулируется Жилищным кодексом.